هلاك سيدتين في حادث سير بعين الدفلى

لقيت ظهيرة اليوم السبت، سيدتان حتفهما، بعد تعرضهما لحادث سير بولاية عين الدفلى، وفق بيان للمصالح الولائية للحماية المدنية .

وسجلت ذات المصالح في حدود الساعة 13:15 زوالا حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 04 بالقرب من الرحامنية ،

الحادث تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة سياحية من نوع “داسيا ستيبواي” أدى إلى وفاة إمرأتين يبلغان من العمر “48 و 75 سنة”

و إصابة شخصين آخرين الأول يبلغ من العمر 52 سنة له إصابات خطيرة بأنحاء الجسم

و إصابة أخر بصدمة يبلغ من العمر 31 سنة حولو جميعهم الى مستشفى عين الدفلى، يضيف المصدر ذاته .