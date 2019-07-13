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هلاك سيدتين في حادث سير بعين الدفلى

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هلاك سيدتين في حادث سير بعين الدفلى
بقلم حكيم ش

لقيت ظهيرة اليوم السبت، سيدتان حتفهما، بعد تعرضهما لحادث سير بولاية عين الدفلى، وفق بيان للمصالح الولائية للحماية المدنية .

وسجلت ذات المصالح في حدود الساعة 13:15 زوالا حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 04 بالقرب من الرحامنية ،
الحادث تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة سياحية من نوع “داسيا ستيبواي” أدى إلى وفاة إمرأتين يبلغان من العمر “48 و 75 سنة”
و إصابة شخصين آخرين الأول يبلغ من العمر 52 سنة له إصابات خطيرة بأنحاء الجسم
و إصابة أخر بصدمة يبلغ من العمر 31 سنة حولو جميعهم الى مستشفى عين الدفلى، يضيف المصدر ذاته .


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