هلاك شابة وإصابة ستة آخرين في حوادث مرور متفرقة بتبسة

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 6 ست آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث مرور متفرقة سجلها إقليم ولاية تبسة.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الذي سجل حالة وفاة، وقع على مستوى الطريق الاجتنابي

الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 والطريق الوطني رقم 16 بتبسة تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية وسقوطها

على حافة الطريق بعلو قدر بحوالي 80متر، السيارة وجدت على السطح، ما اسفر الحادث عن وفاة شابة البالغة من العمر 23 سنة.

وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى استعجالات الجرف.

كما أسفر الحادث عن إصابة شاب والبالغ من العمر حوالي 24سنة تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات الاستعجالات.

من جهة اخرى، وقع حادث آخر بجانب مسجد عائشة أم المؤمنين بتبسة، نجم عن اصطدام سيارة بشخص واصطدامها

بحائط المسجد، أسفر الحادث عن إصابة شخصين أعمارهما 50و53 سنة تم تقديم الإسعافات الأولية لهما

من طرف أعوان الحماية وتحويلهما على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف تبسة.

وفي ذات السياق، سجلت دار الثقافة بتبسة حادث سير تمثل في انحراف سيارة أسفر الحادث عن إصابة شخص.

يبلغ من العمر حوالي 21 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.

وفي ذات السياق، حادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بجانب تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتبسة، تمثل في اصطدام سيارة بجرار.

حيث خلّف الحادث إصابة شخصين اعمارهما 46و58سنة تم إسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.