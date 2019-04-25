هلاك شابين اختناقا بالغاز في معسكر

لقي شابين حتفهما اليوم الخميس، في بلدية الغمري بمعسكر، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربوني حسبما أفادته مصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان، أنه تم العثور على جثتين لرجل وامرأة في الـ24 من العمر داخل منزلهما ميتان إثر استنشاقهما الغاز.

وقد تنقل عناصر الحماية المدنية، رفقة الشرطة العلمية و الطبيب الشرعي لمكان الحادث. استنادا لذات المصدر.

حيث تم نقل جثثي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “دحو دحاوي” بمدينة المحمدية.

في حين فتح عناصر الشرطة تحقيقا في أسباب الحادث، والتي كشفت المعاينات الأولية عن سبب انبعاث الغاز من المدفئة.

والذي هو انسداد في قناة صرف الغازات المحترقة نتيجة وجود أعشاش العصافير بفوهتها. يصيف البيان.