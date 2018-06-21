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هلاك شاب بصعقة كهربائية بقمار في الوادي

أخبار الجزائر
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هلاك شاب بصعقة كهربائية بقمار في الوادي
بقلم  عبد العالي رحومة

لقي شاب حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تعليقه الراية الوطنية لاستقبال المعتمرين بحي 20 أوت في ڨمار ولاية الوادي.

وحسب مصادر لـ “النهار” فإن الضحية يبلغ من العمر 20 سنة بالقرب بالمكان المسمى المقام الشهيد

كان بصدد مساعدة أحد أصدقاءه في تزيين الشارع وتعليق الراية الوطنية لإستقبال المعتمرين، فصعد عمود كهربائي به خلل في العمود

حيث تعرض لصعقة كهربائية أين تم تحويل الشاب للاستعجالات الطبية بقمار التي تبعد عدة امتار لكنه فارق الحياة .

وفتحت مصالح الامن تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت .

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