هلاك شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بسكيكدة

لقي شاب يدعى “ق،س” يبلغ من العمر 23 سنة حتفه، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب شابين آخرين يبلغان من العمر 25 و33 سنة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور .

الحادث وقع بمنطقة ” بوتلي” التابعة إلى بلدية عين شرشار ، على الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، إثر اصطدام سيارة نفعية من نوع “بارتنار” بشاحنة من الوزن الثقيل من نوع ” سوناكوم”

كانت محملة بالطماطم الصناعية متجهة إلى مصنع التحويل.

ومن جهتها، تكفلت مصالح الحماية المدنية، بنقل الضحايا إلى المصالح المختصة بالمؤسسة الاسشفائية محمد دندان بعزابة.

فيما باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث المؤلم.