هلاك شاب وطفلة إثر صعقة كهربائية بالوادي

إهتز حي أولاد تواتي جنوب بلدية الوادي عاصمة الولاية، على خبر وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة وطفلة صغيرة

لا يتعد سنها العشرة سنوات نتيجة تعرضهم لصعقة كهربائية.

تفاصيل الحادث المميت، تعود إلى تعرض الطفلة لصعقة إلى صعقة كهربائية نتيجة تلامسها المباشر مع الكهرباء بجوار منزلهم

فسارع الشاب يبلغ عمره 23 سنة إلى إنقاذها وعند ملامستها إنتقل الكهرباء إليه بقوة ورماهم على بعد أمتار،

ما جعلهم يفقدون الحياة في عين المكان، في حين تم نقل الضحايا بواسطة خواص إلى إستعجالات الطبية ببياضة.

وخيم حالة من الحزن الكبير على سكان الحي بسبب هذه الفاجعة الأليمة، التي ألمت بالمنطقة .