هلاك شخصين دهسا بسيدي بلعباس

لقي شخصان حتفهما بعد أن دهستهما سيارة نفعية انحرفت عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بولاية سيدي بلعباس.

وحسب ما أفاده بيان للحماية المدنية، اليوم الجمعة، فإنّ الحادث وقع مساء أمس الخميس، ببلدية وادي سفيون.

حيث كان الضحيتان وهما شيخ وحفيده يرعيان الغنم في الوقت الذي انحرفت فيه سيارة نفعية عن مسارها لتنقلب، ثم تصطدم بهما.

ووفقا لذات البيان، فإنّه قد تم تحويل الضحيتين البالغان من العمر 64 سنة و4 سنوات إلى المركز الصحي بوادي سفيون.

أين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجروحهما، لتحول جثتهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي”عبد القادر حساني” لسيدي بلعباس.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث، حسبما ذكر ذات البيان.