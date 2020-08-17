هلاك شخصين غرقا وإتلاف 1149 هكتار بسبب الحرائق خلال يوم!

توفي شخصان غرقا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، في شاطئين غير محروسين على مستوى ولايتي عين تموشنت وجيجل، فيما أتت الحرائق على 1149 هكتار من الشريط الغابي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد انتشل الغطّاسون جثة شاب عمره 30 سنة بعدما غرق في شاطئ غير محروس بسيدي جلول ببلدية “سيدي الصافي” بعين تيموشنت.

كما انتشلت جثة مراهق عمره 14 سنة بعدما غرق في شاطئ ممنوع ببلدية جيجل في ولاية جيجل.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 18 حريقا، منها 6 حرائق في الغابات، حريقان في الأدغال، 6 حرائق مسّت حشائش وأحراش و 4 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 1149 هكتار من النسيج الغابي، بينها 19 هكتارا من الغابات، 305 هكتار من الأدغال، 825 هكتار من الحشائش وكذا 9750 حزمة تبن و 650 شجرة مثمرة.

معين تيت