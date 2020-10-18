هلاك شخصين في حادث مرور ببجاية

خلف حادث مرور، وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بسيدي عيش في بجاية، وفاة شخصين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية ببجاية، تدخلت ذات المصالح، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، لأجل حادث مرور مميت.

وتمثل الحادث في انزلاق سيارة وانقلابها على جانب الطريق.

مما تسبب في وفاة شخصين بعين المكان، من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 و38 عاما.

وتم نقل جثة الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش.

وأشار البيان، إلى إن الولاية سجلت منذ جانفي 2020، ولغاية الساعة، 1380 حادث مرور، تسبب في إصابة 1628 ووفاة 28 شخص.