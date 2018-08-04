هلاك شخصين من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بتلمسان 

توفي شخصان “10و51 سنة”، وأصيب إثنان آخران “13و20 سنة” بجروح، في حادث مرور ببلدية عين تالوت ولاية تلمسان، حسب بيان للحماية المدنية اليوم السبت.

و أضاف المصدر، أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة، بالطريق الوطني رقم 7، الرابط بين بلديتي عين تالوت وأولاد ميمون، بإحدى المنعرجات الخطيرة إثر اصطدام بين مركبتين.

وأضاف البيان، أن الضحيتين وأحد الجريحين ينحدرون من عائلة واحدة،

تقطن بقرية “السعادنة” ببلدية عين تالوت

وقد تم نقل الجريحين، إلى المستشفى الجامعي لتلمسان “تيجاني دمرجي”، من طرف أعوان الحماية المدنية

فيما تم تحويل جثثي الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الإستشفائية