هلاك شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بولاية قسنطينة

توفي شخصين وأصيب إثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور مروّع وقع صبيحة اليوم بالخروب ولاية قسنطينة.

وشهد الطريق الوطني رقم 101 بالخروب صباح اليوم إنقلاب سيارة من نوع “كيوكيو” خلّف مقتل شخصين بعين المكان.

وتترواح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الحادث نجم عن إنحراف السيارة من الطريق وانقلابها لتلتطم بالارض وتتحطم.

لتتدخل فرقة الحماية المدنية ونقلت جثة الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي فيما نقل المصابين الذين يعانون من كسور واصابات بليغة الى الاستعجالات الطبية بذات المستشفى

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث الأليم.