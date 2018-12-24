هلاك شخصين وإصابة أخرين في حادث مرور بالجلفة

وتمثل هذا الحادث في إصطدام مباشر بين سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية الجلفة شاحنة تحمل ترقيم ولاية مستغانم.

حيث خلف الحادث هلاك شخصين في عين المكان 13 و 28 سنة، وإصابة إثنين آخرين، ويتعلق الأمر بإمرأة ذات 19 سنة هي في حالة حرجة، ورجل عمره 38 سنة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، ليتم بعدها تحويلهما مباشرة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى”عين وسارة”.