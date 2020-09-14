هلاك شخصين وإصابة 19 آخرين في حادثي إنقلاب لحافلة ومركبة بالشلف

تدخلت وحدة الحماية ببني حواء صبيحة اليوم الإثنين، من أجل حادثي مرور وقعا خلال فترة زمنية متقاربة، خلفا وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تم تسجيل الحادث الأول على الساعة السادسة صباحا، ببلدية وادي قوسين.

وتمثل هذا الحادث، في انحراف وإنقلاب سيارة سياحية من نوع “TOYOTA YARIS”، خلف إصابة 4 أشخاص بجروح.

الضحايا لهم جروح خفيفة تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى عيادة بني حواء.

أما الحادث الثاني، فوقع على الساعة السابعة والنصف بدوار إقدار بلدية بريرة، وتمثل في انحراف وانقلاب حافلة نقل جماعي للمسافرين من الحجم الصغير.

وخلف هذا الحادث، وفاة شخصين أحدهما شاب يبلغ من العمر 17 سنة توفي بعين المكان والثاني شيخ يبلغ من العمر 80 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تحويله من إلى عيادة بني حواء، مثل ما أكدته مصالح المؤسسة الاستشفائية.

كما خلف هذا الحادث، إصابة 15 شخصا بجروح و إصابات متفاوتة الخطورة من بينهم اثنان لهما جروح خطيرة على مستوى الرأس، مما استدعى إسعافهما ونقلهما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.

وبقيت أسباب هذا الحادث مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرت المصالح المختصة التي كانت حاضرة بعين المكان، حسب ذات المصدر.