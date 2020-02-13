هلاك شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور ببسكرة

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 3 آخرون، في حادث مرور وقع ليلة أمس الأربعاء، ببلدية لغروس في بسكرة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية، وقع هذا الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة مرورا ببلدية لغروس.

ونجم الحادث، عن اصطدام تسلسلي بين 3 شاحنات وسيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص بعين المكان، وشخصين آخرين، الأول يبلغ من العمر 56 سنة، وحفيده 4 سنوات، كانا على متن السيارة السياحية.

فيما أصيبت إبنة الضحية البالغة من العمر 19 سنة، وسائقا الشاحنتين بجروح متعددة.

وتم تحويل جثتي الضحيتين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي محمد بطولقة.

فيما تم إجلاء الجرحى إلى ذات المؤسسة، لتلقي العلاج، حسب ذات المصدر.

وفتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.