هلاك شخصين وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في حادث مرور بسكيكدة

هلك شخصان، “رجل و زوجته”، وأصيب أبناؤهما الثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع بعد ظهر اليوم السبت، في سكيكدة.

وحسبما علم من مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بمنطقة بوغلبون، ببلدية عين بوزيان، على الطريق السيار “شرق-غرب”.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث تمثل في انحراف، ثم اصطدام سيارة سياحية، بشاحنة ذات مقطورة.

وقد تم نقل الجرحى الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، إلى مستشفى الحروش.

فيما تم نقل جثتي الهالكين، إلى المصلحة المعنية بذات المؤسسة الاستشفائية.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.