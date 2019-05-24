هلاك شخصين وجرح آخر في حادث سير بخنشلة

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الخميس إلى الجمعة على الطريق الوطني

رقم 88 بإقليم بلدية عين الطويلة بولاية خنشلة،حسب ما أستفيد اليوم الجمعة من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر، فإن الحادث وقع إثر إصطدام جرار فلاحي في دراجة نارية بالمكان المسمى أولاد تامرابط بعين الطويلة

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل جثة سائق الدراجة النارية “20 سنة” ومرافقه “17 سنة” إلى قاعة العلاج بعين الطويلة.

فيما فقد تم تقديم الإسعافات الأولية لسائق الجرار المصاب بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقله إلى ذات المؤسسة الصحية .