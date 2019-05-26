هلاك شخص دهسه قطار في تلمسان

لقي شخص حتفه، بعدما دهسه قطار لنقل المسافرين، ببلدية تلمسان، حسبما علم اليوم الأحد، من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وذكرت المكلفة بالإعلام بالمديرية، جميلة عبودي، لـ”واج”، أن هذا الحادث، سجل مساء أمس السبت، بعدما دهس قطار لنقل المسافرين، شخصا، كان يسير على السكة الحديدية.

ويتعلق الأمر بالقطار الرابط بين مدينتي تلمسان ومغنية، ووقع الحادث بحي “الكيفان”، بعاصمة الولاية.

حيث تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمستشفى الجامعي لتلمسان.

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية، أمس السبت، هلاك شخصين، إثر سقوطهما في ورشتي بناء، ببلديتي تلمسان ومغنية.

حيث لقي بناء “34 سنة” مصرعه، إثر سقوطه من رافعة تحمل مواد البناء، من الطابق السابع لإحدى العمارات، بحي بوجليدة.

وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمستشفى الجامعي لتلمسان.

وتمثل الحادث الثاني، في سقوط شخص “53 سنة”، من الطابق الأول لمسكنه بحي “أولاد شارف” ببلدية مغنية، حيث كان يقوم بأشغال بناء و ترميم لمسكنه.

حيث تم تحويل جثته، إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى ذات المدينة.