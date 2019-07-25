هلاك شخص في حادث إصطدام بين دراجة نارية وحافلة بسوق أهراس

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بولاية سوق أهراس.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث نجم عن إصطدام بين دراجة نارية من نوع “سيم” مع حافلة من نوع “هيقر “.

حيث أودى بحياة صاحب الدرّاجة النارية “ق.ص” شاب يبلغ من العمر 24 سنة وإصابة مرافقه “ل.أ” 20سنة بإصابات متعددة.

هذا وقد قدمت للجريح الإسعافات الأولية، من طرف مصالح الحماية المدنية، كما تم تحويل جثة الضحية إلى المستشفى الجهوي سوق أهراس.

ومن حيث الخسائر المادية ذكر ذات المصدر، أنّه سُجّلت تحطم كلي للدراجة النارية وتحطم الواقي الأمامي للحافلة.