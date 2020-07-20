هلاك شخص في حادث إصطدام بين سيارة ودراجة نارية في غليزان

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، صباح اليوم الإثنين، لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لذات الولاية، وقع هذا الحادث، بالطريق الوطني رقم 04 في منطقة التفافحة ببلدية وادي الجمعة.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخص من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 20 سنة، وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر 21 سنة، بإصابة متفاوتة الخطورة، كانا على متن الدراجة النارية.

وتم نقل الضحيتان، من طرف النجدة، إلى مستشفى محمد بوضياف في غليزان.