هلاك شخص في حادث سقوط بإحدى ورشات البناء بخنشلة

لقي شخص مصرعه، فيما جرح آخر، في حادث سقوط من الطابق الثالث لإحدى العمارات الجاري إنجازها، ببلدية ششار، في خنشلة.

وحسب ما استفيد اليوم الأربعاء، من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، فقد تلقت الأخيرة، بلاغا، يفيد بسقوط عاملين من علو شاهق بإحدى عمارات ورشة بناء خاصة، بمشروع 500 سكن عمومي إيجاري.

وذلك بالقرب من محطة المسافرين البرية ببلدية ششار، ليتنقل عناصر الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، لإسعاف الضحايا.

و أوضح ذات المصدر، بأنه تم نقل الضحية الأول الذي كان حالة إغماء، إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بششار، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، بذات الهيكل الاستشفائي.

فيما تم إسعاف الضحية الثاني، الذي كان يعاني من آلام وكسور على مستوى أجزاء مختلفة من الجسم، ونقله لتلقي العلاج بمصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة.

بالموازاة مع ذلك فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات الحادث.