هلاك شخص في حادث سير بقسنطينة

لقي شخص حتفه، في حادث سير وقع أمس السبت، على معبر ماسينيسيا بأعالي عين الباي بمدينة قسنطينة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن مديرية الحماية المدنية بقسنطينة، تمثل هذا الحادث، بانحراف ثم انقلاب مركبة.

مما تسبب في وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة.

كما تسبب ذات الحادث في إصابة شخص آخر، يبلغ من العمر 34 سنة بجروح.

وقد تم إجلاء الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بعاصمة الولاية.

فيما يوجد الجريح تحت المراقبة الطبية بمصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الصحية.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن، لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.