هلاك شخص في حادث سير بميلة

أخبار الجزائر
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هلاك شخص في حادث سير بميلة
بقلم حكيم ش

هلك شاب 23 سنة و أصيب 3 آخرون في حادث سير تمثل في إصطدام عنيف ما بين سيارتين على الطريق

الوطني رقم 5 ببلدية وادي العثمانية ولاية ميلة، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.
و أوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء، وتم التدخل بشأنه من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية
ببلدية وادي العثمانية حيث تم تسجيل 4 ضحايا أحدهم توفي بعين المكان فيما أصيب الثلاثة الآخرون الذين تتراوح أعمارهم
ما بين 24 و50 سنة بجروح متفاوتة الخطورة حولوا على إثرها مصلحة الإستعجالات لمستشفى المدينة.


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