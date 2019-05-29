هلاك شخص في حادث سير بميلة

هلك شاب 23 سنة و أصيب 3 آخرون في حادث سير تمثل في إصطدام عنيف ما بين سيارتين على الطريق

الوطني رقم 5 ببلدية وادي العثمانية ولاية ميلة، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء، وتم التدخل بشأنه من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية

ببلدية وادي العثمانية حيث تم تسجيل 4 ضحايا أحدهم توفي بعين المكان فيما أصيب الثلاثة الآخرون الذين تتراوح أعمارهم

ما بين 24 و50 سنة بجروح متفاوتة الخطورة حولوا على إثرها مصلحة الإستعجالات لمستشفى المدينة.