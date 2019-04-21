هلاك شخص في حادث مرور مميت بسعيدة

سجلت المصالح العملياتية للحماية المدنية بدائرة الحساسنةبسعيدة، صباح اليوم، في حدود الساعة 11 سا 25 د، حادث مرور مميت، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي الحساسنة وترسين بالتحديد منطقة بورزق.

ويتمثل الحادث في إصطدام تسلسلي بين سيارتين سياحيتين بشاحنة من نوع شاكمان، السيارة الأولى من نوع بيجو 505 تحمل ترقيم ولاية سعيدة، والسيارة الثانية من نوع داسيا لوقان تحمل ترقيم ولاية تيارت.

وقد خلف الحادث هلاك شخص بعين المكان، يبلغ من العمر 44 سنة، مع تسجيل إصابة 03 أشخاص بجروح متفاوة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 06 و 44 سنة .

نقل إثنان منهم على متن سيارة خاصة نحو القطاع الصحي بالحساسنة، فيما تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية لنفس القطاع الصحي.