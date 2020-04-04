هلاك شخص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي شخص، وأصيب 3 آخرون بجروح، في حادث مرور بولاية وهران خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسبما أوردته اليوم السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، وقع الحادث، على إثر اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة نقل العمال بوهران.

وتسبب هذا الحادث، في وفاة شخص، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية، وفاة شخص اختناقا بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة داخل مسكنه، ببلدية عزابة.

وتدخلت ذات المصالح، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ30 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة، وسخان الماء بولايات مختلفة من الوطن.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم في حالة مقبولة إلى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

كما تدخلت ذات المصالح، من أجل إخماد حريقين حضري ومختلف، على مستوى ولايتي برج بو عريريج وولاية تيبازة.

وتسبب هاذان الحريقان، في إصابة 8 أشخاص بضيق في التنفس من جراء دخان الحريق و4 أشخاص ببرج بو عريريج و4 أشخاص بولاية تيبازة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا، في عين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية.

وقد مكن التدخل السريع للإسعافات، من السيطرة على الحريقين، ومنع انتشارهما إلى السكنات المجاورة.