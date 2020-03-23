هلاك شخص وإصابة آخر بحروق في إنفجار غاز بمحل تصليح الثلاجات في الوادي

لقي شخص حتفه في انفجار للغاز من داخل محل لتصليح الثلاجات والمكيفات، بوسط مدينة المغير في الوادي.

وتعود تفاصيل الحادث إلى شروع صاحب المحل، بفتح الباب، ليحدث انفجارا كبيرا، أدى إلى طيران الأبواب الحديدية التي توجهت مباشرة للشخص المار في الرصيف وترديه جثة هامدة في عين المكان.

فيما أصيب صاحب المحل بحروق، على مستوى اليد.

وتدخلت أعوان الحماية المدنية لوحدة المغير، لنقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث.

كما تم تقديم الاسعافات الأولية، وتحويل المصاب إلى الاستعجالات الطبية بالمغير.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا، لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.