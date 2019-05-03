هلاك شخص وإصابة آخر في حادث مرور بباتنة

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح بليغة، اثر حادث مرور مميت وقع اليوم الجمعة ببلدية بومقر ولاية باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 78 على المحور الرابط بين بلديتي بومقر ونقاوس.

مشيرا، أنه نتج إثر اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة، ما أدّى إلى وفاة شخص”ر*ج” المنحدر من بلدية بريكة والبالغ من العمر30 سنة، في عين المكان.

فيما أصيب آخر الذي هوأخ الضحية “ز*ج” بجروح بليغة، تم على إثرها نقله إلى مستشفى بلدية نقاوس من طرف الحماية المدنية

وعلى جناح السرعة، وفقا لنفس المصدر.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا في خلفيات وأسباب الحادث.