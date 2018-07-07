هلاك شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور بتبسة

توفي شخص وأصيب إثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور ببلدية صفصاف ولاية تبسة.

وقع صبيحة اليوم السبت حادث مروري مميت، على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بالمكان المسمى الذكارة بلدية صفصاف الوسرى دائرة ام على ولاية تبسة.

و أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 29 سنة، و تم نقل الجثة إلى إستعجالات الماء الأبيض.

كما تم تسجيل إصابة شابين أعمارهما 21 سنة إصابات متفاوتة.

وتعود حيثيات الحادث إلى إصطدام بين شاحنة ذات مقطورة من نوع “Volvo” وسيارة سياحية من نوع داسيا “لوڨان”.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض لنقل الجثة، وإسعاف الجرحى.