هلاك شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور بقالمة

لقي، اليوم الخميس، بقالمة، شخص مصرعه، وجرح إثنان آخران في حادث إصطدام حافلة لنقل المسافرين بمركبة سياحية بمخرج بلدية

وادي الزناتي الواقعة على بعد نحو 44 من الجهة الغربية للولاية، وفق ما كشف عنه بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة صباحا، على محور الطريق الوطني رقم 20 بين قالمة وقسنطينة

تسبب في هلاك سائق المركبة البالغ من العمر 29 سنة، متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها

وذلك بعد إسعافه ونقله إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بوادي الزناتي، يضيف ذات المصدر .

الحادث تسبب أيضا في إصابة شابين آخرين يبلغان من العمر على التوالي 21 و25 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى المدينة .

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، يضيف المصدر .