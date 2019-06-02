هلاك شخص وإصابة اثنين في حادث بالطريق السيار

أسفر حادث مرور شهده شطر الطريق السيار شرق غرب بسكيكدة،تحديدا على مستوى قرية منزل الأبطال ببلدبة عزابة، صباح اليوم، على وفاة شخص في العقد السادس من العمر وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر تلفزيون النهار، الحادث نجم عن اصطدام شاحنتين واحدة من الوزن الثقيل ذات مقطورة كانت محملة بمادة القمح الصلب، والثانية صغيرة، كان بسبب انفجار عجلة الشاحنة الصغيرة ما جعل سائقها يفقد السيطرة عليها، قبل أن تصطدم بشاحنة القمح التي كانت تسير في نفس الاتجاه.

وفي وقت تكفل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية لعزابة بنقل الضحايا إلى المصالح المختصة بمستشفى عزابة.

ومن جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.