هلاك شخص وإصابة شخصين في حادث مرور بتسمسيلت

لقي شخص حتفه، وأصيب شخصان آخران في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة الزاوية بلدية ودائرة عماري بولاية تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة07سا40د. من أجل حادث انحراف شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة الزاوية بلدية ودائرة عماري.

وحسب ذات المصدر، خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 57 سنة. إصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمار 30 سنة و 50 سنة لديهما جروح، تم إسعافهما ونقلهما من طرف مصالحنا إلى مستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

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