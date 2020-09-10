هلاك شخص وإصابة 149 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي شخص، وأصيب 149 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في عدة حوادث مرور سجلت عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، تدخلت الحماية المدنية لولاية خنشلة لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، توفي غرقا في حوض مائي ببلدية بابار.

وفيما يخص التقلبات الجوية وتساقط الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة، على مستوى الوطن، قام عناصر الحماية المدنية بعدة تدخلات، لا سيما بولايات المسيلة وتبسة وتيزي وزو.

وجاءت هذه التدخلات، لامتصاص المياه المتسربة لعدة منازل وكذا من جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطرقات الوطنية والولائية وفيضان الأودية.

بالإضافة إلى تسجيل انزلاق للتربة ما خلف غلق بعض الطرقات بالولايات المذكورة.

أما في ما يتعلق بنشاطات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ13 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية لفائدة المواطنين.

كما قامت بـ88 عملية تعقيم عبر 11 ولاية، لمنشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين، 171 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و16 سيارة إسعاف و17 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية لجزائر، يضيف البيان.