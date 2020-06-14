هلاك شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بمستغانم

تدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة ثانوية لسيدي علي في مستغانم، صباح اليوم، من أجل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 10.

ووقع الحادث، إثر انقلاب سيارة سياحية عدة مرات، مما أدى الى وفاة سائقها البالغ من العمر 57سنة في مكان الحادث متأثرا بجروحه البليغة.

فيما أصيبت إمرأة تبلغ من العمر 53 سنة، وطفلة تبلغ 16 سنة لهما، بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للمصابتين، وإجلاؤهما إلى إستعجالات مستشفى سيدي علي.

فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

للعلم فإن المصابين من عائلة واحدة، حسبما أفادت به مديرية الحماية المدنية لمستتغانم على صفحتها بفايسبوك.