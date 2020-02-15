هلاك شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بالنعامة

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرون بجروح، في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت ببلدية مكمن بن عمار بالنعامة.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 22، بعد انقلاب سيارة واصطدامها بشاحنة ثم بجدار منزل.

وخلف هذا الحادث، هلاك سبعيني، بعد إجلائه من طرف أعوان الحماية المدنية.

ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، فور وصوله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الإخوة شنافة” بمدينة مشرية.

كما أدى هذا الحادث، إلى إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح، وتم تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية مكمن بن عمار.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث، حسب ذات المصدر.