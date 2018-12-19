هلاك شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بباتنة

تسبب حادث مرور، مساء أمس الثلاثاء، بوفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة ، ببلدية عين التوتة بولاية باتنة.

وحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 28.

وخلف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعين المكان، وهو سائق إحدى المركبتين.

وإصابة 4 أشخاص آخرين، تترواح أعمارهم بين 17 و30 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

تم إسعاف الجرحى بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين التوتة .

فيما حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.