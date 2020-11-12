هلاك شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور خطير بالمسيلة

لقي شخص يبلغ من العمر 34 سنة، مصرعه، على إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 08 في مدخل بلدية بنزوه، بعد إصطدام بين ثلاث سيارات.

و حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالمسيلة، فإن الحادث قد وقع صبيحة اليوم، مخلفا أيضا إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة تبلغ أعمارهم ما بين 21 و40 سنة.

أين تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة، من أجل نقل جثة المتوفي وإسعاف الجرحى.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الوطني رقم 08 في شطره الرابط بين بلديتي عين الحجل وبوسعادة، يعرف معدلات مرتفعة لحوادث المرور، وأصبح من النقاط السوداء عبر تراب الولاية.