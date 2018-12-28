هلاك شخص وإصابة 5 أخرين في إنحراف سيارة بتيسمسيلت

لقي شخص حتفه وأصيب 5 اخرون بجروح اثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم14 بين بلديتي تيسمسيلت وخميستي.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى بالطريق الوطني رقم 14 بين بلديتي تيسمسيلت وخميستي، بذات الولاية.

وتمثل في إنحراف سيارة عند محول الطريق المؤدي الى مدينة أولاد بسام.

ما خلف وفاة سائق السيارة 19 سنة مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

فيما أصيب 5 اشخاص بجروح تم نقلهم لذات المستشفى في حين تم إجلاء مصاب خامس المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.