هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بباتنة

لقي شخص حتفه، وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 31 بدائرة تازولت بباتنة.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية، اليوم السبت، نجم الحادث عن ارتطام عنيف بين سيارتين سياحيتين، مساء الجمعة.

وأدى هذا الحادث، إلى هلاك شاب يبلغ من العمر 34 سنة بعين المكان، وإصابة 7 آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين عام و نصف و46 سنة بجروح متفاوتة.

وتم إسعاف الجرحى بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، قبل نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة.

بينما فتحت المصالح المختصة، تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث بدقة.