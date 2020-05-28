هلاك شخص وجرح آخر في حادث مرور ببومرداس

لقي شخص مصرعه، في حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس، بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الأربعطاش ببومرداس.

وحسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بالولاية، لوكالة الأنباء، أصيب شخص ثاني بجروح بليغة، ونقل إلى المصحة الاستشفائية بلدية خميس الخشنة.

ووقع هذا الحادث الخطير، إثر إصطدام بين سيارة نفعية مع شاحنة من الحجم الكبير في الرواق المؤدي نحو الجزائر العاصمة.

ونقلت مصالح الحماية الضحية الذي لقي مصرعه بعين المكان، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الرويبة.

وفتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث، حسب ذات المصدر.