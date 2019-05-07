هلاك شخص وجرح آخر في حادث مرور بقسنطينة 

لقي شخص مصرعه، وجرح آخر، إثر حادث اصطدام بين مركبتين سياحيتين وقع ليلة أمس الاثنين إلى الثلاثاء، في قسنطينة.

وحسبما علم لدى “واج”، من مديرية الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، الحادث وقع بالقرب من منطقة المريج ببلدية الخروب.

وتسبب الحادث، الناجم عن اصطدام سيارتين سياحيتين، في هلاك شخص يبلغ من العمر 44 سنة بعين المكان.

وتم تحويل جثة الشخص المتوفى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بذات البلدية، حسب ذات المصدر.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية قطوش الجمعي من أجل إسعاف شخص آخر يبلغ من العمر 30 سنة تعرض لجروح على مستوى الرجل اليمنى.

وقدمت الإسعافات الأولية لهذا الجريح بعين المكان وهو متواجد حاليا تحت المراقبة الطبية بذات المؤسسة الصحية.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.