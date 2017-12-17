هلاك شقيقة رئيس هندوراس رفقة 5 أشخاص آخرين في تحطم طائرة عسكرية

قتل 6 أشخاص، من بينهم شقيقة رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، جراء تحطم طائرة هليكوبتر، وفقا لما ذكرته وكالة “هيرالدو”.

وأشارت الوكالة إلى أن المروحية تابعة للقوات الجوية في البلاد، وكان على متنها 6 أشخاص،

من بينهم ايلدا هيرنانديز، شقيقة رئيس البلاد، وقد قتلوا جميعهم في الحادث الذي وقع أمس السبت.

ويذكر أن هيلدا هيرنانديز البالغة من العمر (51 عاما) شغلت منصب وزيرة الاتصالات، وتعمل مستشارة في الحملة الانتخابية.

ويذكر أن المروحية من طراز “أه إس 305″، سقطت دون إنذار مسبق عن وقوع خلل أو عطل، حسب الوكالة.

مشيرة، إلى أنها قد أقلعت من مطار “تيجوسيجالبا” الدولي وكانت في طريقها إلى مقر إقامة هيلدا هيرنانديز في مدينة “كوماياجوا”.