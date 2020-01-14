هلاك شيخ إختناقاً بالغاز وإسعاف زوجته في الشلف

لقي سبعيني حتفه، فيما نقلت زوجته في حالة حرجة إلى المؤسسة الاستشفائية بوادي الفضة في الشلف، بعد إختناقهما بالغاز.

الحادثة وقعت صباح اليوم بحي أولاد علي، بعد استنشاق الزوجين، لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من المدفأة.

وتدخّل إبن الضحيتين، لنقلهما إلى مصلحة الاستعجالات، في المستشفى المحلي.

وصرّح الدكتور شريف زعيترة علي، رئيس مصلحة الوقاية بذات المؤسسة، لقناة “النهار”، أن الشيخ لقي حتفه قبل وصوله إلى المستشفى.

فيما تم إنقاذ الزوجة المصابة، وتقديم الإسعافات الضرورية والفحوصات اللازمة لها، أين تبقى تحت المتابعة الطبية.

وأضاف ذات المتحدّث، أن مديرة المستشفى، كلّفت لجنة من مصلحة الوقاية، للتنقل إلى بيت الضحيتين، للوقوف ومعاينة أسباب الحادثة.