هلاك شيخ دهسا بقطار في البويرة

هلك شيخ في عقده السادس من العمر، اليوم الأحد، بعد أن دهسه قطار على مستوى معبر غير محروس ببلدية الاصنام بالبويرة.

وحسبما أورد به بيان من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية رجل في 65 من عمره تعرض لدهس عنيف من طرف قطار.

وذلك عند معبر دون حراسة في الأصنام ما تسبب له في إصابات خطيرة استلزم نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بمدينة البويرة.

وقد لفض الضحية المصاب أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه الخطيرة، وذلك قبل وصوله إلى المستشفى، وفقا لنفس المصدر.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث.