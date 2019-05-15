هلاك شيخ في حادث مرور بقسنطينة

هلك شخص يبلغ من العمر 64 سنة في حادث مرور تمثل في انحراف شاحنته وسقوطها من علو 5 أمتار بالخروب في قسنطينة.

وحسبما أفادت به بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، فإن الحادث وقع على مستوى محول الطريق بحي سيساوي

باتجاه الطريق السيار “شرق-غرب”، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة توفي بعين المكان داخل مقطورة الشاحنة.

وأضاف المصدر، أن الضحية تم إخراجها ونقلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الحادث.