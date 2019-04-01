هلاك شيخ و6 جرحى في حادثي مرور منفصلين بتبسة

لقي شخص مصرعه، فيما اصيب 6 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثي مرور وقعا اليوم الإثنين، حسبما أورده بيان الحماية المدنية.

وأوضح البيان، فإن الحادث الاول سجله مدخل النفق “طريق قسنطينة” متمثلا في صدم سيارة لشيخ يبلغ من العمر 60 سنة.

مما أسفر عن مقتل بعد إصابته على مستوى الرأس، وقد تم تحويل الى مصلحة الاستعجالات الطبية “بوطرفة يوسف” بالجرف تبسة.

من جهة أخرى، وقع حادث ثاني على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى طريق ثليجان بتبسة.

وتمثل في إنقلاب سيارة سياحية، اسفر عن اصابة 06 اشخاص باصابات متفاوتة، أعمارهم 03 سنوات و48 سنة.