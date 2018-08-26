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هلاك طفلة دهستها سيارة بميلة

أخبار الجزائر
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هلاك طفلة دهستها سيارة بميلة
بقلم إيمان ض

هلكت طفلة متأثرة بإصاباتها البليغة بعد أن دهستها سيارة ببلدية ترعي باينان شمال ولاية ميلة.

حسب ما أفادت به اليوم الأحد مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح نفس المصدر أن الحادث وقع مساء أمس بحي ” باردو ” ببلدية ترعي باينان، ما أدّى إلى وفاة الفتاة بعين المكان بعدما تعرضت لإصابات على مستوى الرأس والرجل واليد.
وقد تم نقل جثة الضحية من طرف عناصر وحدة الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية وادي النجاء.
من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.


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