هلاك طفلة وإصابة شخصين من عائلة واحدة في حادث مرور بالبيض

لقيت طفلة حتفها وأصيب شخصان أخران من عائلة واحدة بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت ببلدية البنود جنوب البيض.

وحسب الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا على بعد 25كلم من بلدية البنود في الطريق المؤدي لأدرار

وتمثل في انحراف سيارة سياحية عن مسارها وإنقلابها.

ما خلف وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، وإصابة رجل 50 سنة، وامرأة 18 سنة من عمرها بجروح.

وقد تم تحويل جثة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الأبيض سيدي الشيخ.

بينما تم نقل المصابان نحو العيادة المتعددة الخدمات الطبية بالبنود لتلقي العلاج.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث