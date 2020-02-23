هلاك طفلة وإنقاذ 4 آخرين من الإختناق بالغاز في تيسمسيلت

لقيت طفلة حتفها، وتم انقاد 4 أشخاص آخرين من نفس العائلة، من الإختناق بغاز أحادي الكربون بمسكنهم بمدينة خميستي في تيسمسيلت، اليوم الأحد.

وحسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، عن المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، عبد الغاني بتومي، فإن الضحية والتي تبلغ من العمر 14 سنة، اقد توفيت داخل مسكنها العائلي المتواجد بحي “الوئام المدني”.

وتوفيت الضحية، جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة المنزل، حسب ذات المتحدث.

وأضاف بتومي، بأنه قد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

كما تسبب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون، في اختناق 4 أفراد من عائلة واحدة، الأب وثلاثة من أبناءه،

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل أن يتم اجلاءهم إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية خميستي، استنادا لذات المصدر.

وفتحت مصالح الشرطة ، تحقيقا حول ملابسات الحادث.