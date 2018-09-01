هلاك طفلة و16 جريحا في حادث انحراف وانقلاب شاحنة بباتنة

هلكت طفلة و أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الجمعة إلى السبت بمنطقة الدرمون ببلدية كيمل بإقليم ولاية باتنة.

و أوضحت الحماية المدنية، أن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 الرابط بسكرة بباتنة.

مرورا ببلدية زريبة الوادي بإقليم ولاية بسكرة وكذا بلدية كيمل بولاية باتنة نجم عن انحراف ثم انقلاب شاحنة صغيرة كان على متنها 17 شخصا.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلة عمرها 10 سنوات بعين المكان متأثرة بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

فيما أصيب 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين عام واحد و51 سنة بجروح متعددة وفقا لذات المصدر .

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بسكرة لقرب موقع الحادث، حيث تم تحويل جثمان الضحية.

على متن سيارة إسعاف نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رابح بن ناجي بمدينةزريبة الوادي فيما تم إجلاء الجرحى نحو ذات المؤسسة لتلقي العلاج يضيف ذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.