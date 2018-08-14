هلاك طفلين غرقا داخل خزان مائي بسكيكدة

انتشلت عناصر الحماية المدنيّة جثتي طفلين هلكا غرقا داخل خزان مائي بوسط مدينة أم الطوب بولاية سكيكدة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإنّ الطفلين وهما ( ب ، ف) 11 سنة و ( د ، م ) 16 سنة.

كانا يلعبان رفقة مجموعة من أقرانهم على مستوى الخزان التي اهترءت أبوابه ما جعل الدخول إليه سهلا.

وبات مكان يلعب فيه الأطفال ، قبل أن يسقط الضحييتن داخله أين لفظا انفاسهما الأخيرة هناك.

يذكر أنّ، الخزان المائي التابع للجزائرية للمياه يقع بحي بوبلوفة العليا بمدينة أم الطوب تقدر طاقة استيعابه ب 5 آلاف متر مكعّب.

هذا وبعد تحويل جتثي الطفلين إلى المستشفى تم فتح تحقيق من قبل مصالح الامن الوطني لتحديد ملابسات الحادثة.