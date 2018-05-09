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هلاك طفلين غرقا في بركة مائية بباتنة

أخبار الجزائر
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هلاك طفلين غرقا في بركة مائية بباتنة
بقلم إيمان ض

هلك طفلان يبلغان من العمر 13 و16 سنة غرقا في بركة مائيّة بالمكان المسمى “الحماميد” ببلدية سفيان بولاية باتنة.

حسبما أفادت به اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية .
وأوضح المصدر، بأنّ الحادثة وقعت مساء أمس الثلاثاء، حيث تم انتشال جثتي الطفلين من طرف مواطنين.
ليتمّ نقلهما بعد ذلك من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “نقاوس” .
وأفادت معلومات أولية مستقاة بعين المكان، بأنّ الطفل الأول البالغ من العمر 13 سنة.
دخل البركة قصد السباحة فغرق، وحاول الثاني نجدته لكنّه غرق بدوره.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في هذا الحادث.

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